Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95004
ALTIN
243.879
DOLAR
5.9615
STERLİN
7.7781
EURO
6.6763
Sandıklarda usulsüzlükle ilgili 32 ayrı soruşturma başlatıldı
Sandıklarda usulsüzlükle ilgili 32 ayrı...
Somali'de gıda sorunu hızla büyüyor
Somali'de gıda sorunu hızla büyüyor
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15. randevu
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15....
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan milletvekili adayı partisinden atıldı
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan...

Fed faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamaya göre, politika faiz oranı yüzde 2,25 ile yüzde 2,50 aralığında tutuldu.

Fed faiz oranını değiştirmedi

ABD Merkez Bankası Fed'den yapılan açıklamaya göre, politika faiz oranı yüzde 2,25 ile yüzde 2,50 aralığında tutuldu.

Emre Köse
Emre Köse
02 Mayıs 2019 Perşembe 09:40
Fed faiz oranını değiştirmedi
Berlin

ABD Merkez Bankası Fed, nisan-mayıs toplantısında politika faiz oranını piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmeyerek sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, politika faiz oranının değiştirilmeyerek yüzde 2,25 ile yüzde 2,50 aralığında tutulduğu bildirildi. Fed ayrıca, bankaların Fed'de tuttukları ekstra rezervler için faiz oranını da yüzde 2,40'tan yüzde 2,35'e indirdi.

Faiz oranının sabit tutulması kararının 10 üyenin tamamının oyuyla alındığı belirtilen açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde hane halkı harcamaları ve işletmelerin sabit yatırımları büyümesinde yavaşlama görüldüğüne işaret edildi.

Açıklamada, faizde gelecekte yapılacak ayarlamalar konusunda Fed'in "sabırlı olma" söylemi tekrarlanırken, küresel ekonomik ve finansal gelişmeler ışığında sabırlı olmak gerekliliğine de vurgu yapıldı.

ABD Merkez Bankasının açıklamasında ayrıca, çekirdek ve manşet enflasyonun düştüğüne ve yüzde 2'nin altında kaldığına ilişkin bilgiye de yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
FedFaiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fed faiz oranını değiştirmedi
Fed faiz oranını değiştirmedi
Mevduat hesapları için stopaj düzenlemesi
Mevduat hesapları için stopaj düzenlemesi
Bankalar martta tarihin en yüksek aylık kârını elde etti
Bankalar martta tarihin en yüksek aylık kârını elde etti
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim