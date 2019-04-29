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Enflasyon Raporu yarın açıklanacak

Merkez Bankası, bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacak.

Enflasyon Raporu yarın açıklanacak

Merkez Bankası, bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu yarın açıklayacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 10:43
Enflasyon Raporu yarın açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu yılın 2'inci Enflasyon Raporu'nu yarın İstanbul'da açıklayacak.

TCMB'den yapılan duyuruda, "Enflasyon Raporu 2019-II"nin 30 Nisan'da yayımlanacağı belirtilerek, raporun tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Duyuruda, toplantının saat 10.30'da Marriott Şişli Otel'inde gerçekleştirileceği, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıda bir sunum yapacağı kaydedildi.

Enflasyon Raporu 2019-II Bilgilendirme Toplantısı, bankanın genel ağ sitesinden de canlı yayımlanacak.

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Eflasyon
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