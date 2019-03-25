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Elbistan'dan 6 ülkeye bindallı ve kaftan

Hemşehrilerine iş öğretip kalkınmalarına destek sağlamak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine atölye kuran genç girişimci, 6 ülkeye kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallı ve kaftan ihraç ediyor.

Elbistan'dan 6 ülkeye bindallı ve kaftan

Hemşehrilerine iş öğretip kalkınmalarına destek sağlamak için Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine atölye kuran genç girişimci, 6 ülkeye kına gecelerinin vazgeçilmezi bindallı ve kaftan ihraç ediyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 09:50
Elbistan'dan 6 ülkeye bindallı ve kaftan

Elbistan'da 2015 yılında bindallı ve gelinlik satışı yapılan bir iş yeri açan Ercan Doğan (32), daha sonra İstanbul'un Nişantaşı ilçesinde de kardeşiyle birlikte bir iş yeri daha açtı.

Özellikle son yıllarda bindallı ve kaftanlara ilginin artmasıyla 2018'de Eskişehir'deki iki atölyeye fason üretim yaptıran Doğan, hemşehrilerine iş imkanı sağlayabilmek için aynı yılın ağustos ayında Elbistan'da bir atölye kurarak, Türkiye'nin yanı sıra 6 ülkeye bindallı ve kaftan satışına başladı.

Genç girişimci Ercan Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elbistan'dan 6 ülkeye ihracat yapmanın ve memleketinin insanına iş imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İşe ilçede gelinlik ve bindallı satışı yaparak başladıklarını belirten Doğan, daha sonra "Pronova" adı altında kendi markalarını oluşturduklarını dile getirdi.

"İnsanlar bu işleri gerçekten çok çabuk öğrendi"

Başlangıçta Elbistan'da atölye kurmanın risk almak olduğuna da değinen Doğan, şöyle devam etti:

"Tek sıkıntımız personel bulamamaktı. Bunun için gerekli riskleri aldım Elbistan'a küçük bir demo atölye kurup personel arayışına geçtim. Benim aslında beklediğimden çok daha fazla bir personel başvurusu oldu ve insanlar bu işleri gerçekten çok çabuk öğrendiler. Sonuçta kendi memleketimizin insanının kazanmasını isteyerek biz bu yola çıktık. Çok şükür başarılı olduk. Şu anda 24 personele ulaştık. Hedefimiz bu sayıyı çok daha yukarılara taşımak."

"Ürünlerimiz 886 noktada satılıyor"

Doğan, Türkiye'de 886 noktada ürünlerinin satıldığını, Elbistan'dan Avusturya, Rusya, Almanya, Katar, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yaptıklarını aktararak, "Yeni bir firma olmamıza rağmen, 2018 yılı itibarıyla 510 bin dolarlık ihracat hacmine ulaştık. Hedefimiz ihracat yapılan ülke sayısını artırmak." diye konuştu.

Çalışanlardan Sevgi Kangal ise ilçede daha önce iş bulmakta zorlandığını, Pronova Tekstil'in açılmasının ardından iş sahibi olduğunu söyledi.

Kazancıyla çocuğunun üniversite masraflarını karşıladığını belirten Kangal, "Daha önce böyle bir işte hiç çalışmamıştım. Elbistan'da kadınların çalışacakları iş bulmak çok zor. Hiç bilmediğim bir işe girdim. Sağ olsunlar kısa bir eğitimin ardından başarılı oldum. Diğer kadın arkadaşlarımız da bu işten memnun." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Bindallı-Kaftan
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