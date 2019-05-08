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Ege'nin kullanılmayan arazileri tarıma kazandırılıyor

Manisa, Uşak ve İzmir'de 45 bin 564 hektar arazinin toplulaştırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Ege'nin kullanılmayan arazileri tarıma kazandırılıyor

Manisa, Uşak ve İzmir'de 45 bin 564 hektar arazinin toplulaştırılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Mayıs 2019 Çarşamba 13:18
Ege'nin kullanılmayan arazileri tarıma kazandırılıyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından İzmir, Manisa ve Uşak'ta 45 bin 564 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmalarıyla kullanılamayan alanlar ekonomiye kazandırılıyor.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli nedenlerle tarımsal faaliyetleri yapmaya imkan vermeyecek şekilde parçalanmış araziler üzerinde toplulaştırma işlemi yapılıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, geçen yıl yapılan yasal düzenlemenin ardından arazi toplulaştırma yetkisinin kendi kurumlarına verildiğini kaydetti.

Bu konuda Türkiye'nin birçok şehrinde faaliyet yürüttüklerini vurgulayan Aydın, İzmir, Manisa ve Uşak'ın da bu kentlerden olduğunu aktardı.

Bu üç kentte 45 bin 564 hektar alanı toplulaştırmayı hedeflediklerini bildiren Aydın, "İzmir'deki 16 bin 994 hektar arazinin 10 bin 700 hektarlık kısmındaki çalışmalar tamamlandı. 24 mahallede de tapu tescilleri bitirildi. Manisa'da ise eş zamanlı 2 farklı bölgede devam eden çalışmalar toplam 18 bin 434 hektarlık alanda yürütülüyor. Uşak'ta ise 10 bin 136 hektarlık araziyi kapsayan çalışmalar sürüyor ve 10 köyün 5'inde tapu tescilleri tamamlandı." ifadelerini kullandı.

Aydın, arazi toplulaştırması ile parsellerin büyüdüğünü, tarım teknikleri ve sulama metotlarının uygulanmasının kolaylaştığını bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Arazi
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