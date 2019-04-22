Dolar/TL, 5,8290 seviyesinde işlem görüyor

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla 5,8290 seviyesinden alıcı buluyor.

Geçtiğimiz hafta yükseliş eğiliminde hareket eden ve en yüksek 5,8365'i gören dolar/TL, haftayı önceki kapanışa göre yüzde 0,19 değer kazancıyla 5,8112'den tamamladı.

Dolar/TL, yükseliş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5,8290 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 6,5534'ten, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 7,5740'tan alıcı buluyor.

Avro/dolar paritesi kapanış seviyesinin hemen altında 1,1243, sterlin/dolar paritesi de yatay seyirle 1,2996 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen altında, 97,36 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün Hazine'nin düzenleyeceği ihaleler ve tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının yatırımcıların odağında yer aldığını vurguladı.

ABD'de yer alan haberlerin ardından artan petrol fiyatlarının Türk lirası varlıklar üzerinde baskıya neden olduğuna değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8450 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ABD basınındaki haberlere göre, bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 2 Mayıs’ta İran’a uygulanan yaptırımlardan muaf tuttuğu 8 ülke için petrol ithalatı muafiyetinin kaldırılacağı yönünde açıklama yapması bekleniyor. Analistler, ABD'nin bu hamlesinin petrol fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu ve kısa vadede bu yükselişin devam edebileceğini söyledi.