Dolar/TL, 5,3450 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla 5,3450 seviyesinden alıcı buluyor.

Dün 5,3078-5,3400 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 artışla 5,3386'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kazancıyla 5,3450'den alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,0820'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 yükselişle 7,0850'den işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,04 azalışla 1,1373, dolar endeksi yüzde 0,11 artışla 96,27 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,3420 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5,3550 direncinin izleneceğini, 5,3000'un destek konumunda bulunduğunu söyledi.