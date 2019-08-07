Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99519
ALTIN
263.673
DOLAR
5.4886
STERLİN
6.6656
EURO
6.1434
Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Bayramda otoyol ve köprüler ile...
Türkiye Uzay Ajansının 'yıldız' kadrosu belli oldu
Türkiye Uzay Ajansının 'yıldız' kadrosu...
Rusya ile vize serbestisi bugün başlıyor
Rusya ile vize serbestisi bugün...
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, 5,4861 ile son dört ayın en düşüğünü görmesinin ardından 5,50'nin hemen altında işlem görüyor.

Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, 5,4861 ile son dört ayın en düşüğünü görmesinin ardından 5,50'nin hemen altında işlem görüyor.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 12:53
Dolar/TL 4 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar/TL, 5,4861 ile son dört ayın en düşüğünü görmesinin ardından 5,50'nin hemen altında işlem görüyor.

Dün, 5,50-5,59 bandında dalgalı bir seyir izleyen dolar/TL, günü yüzde 0,9 değer kaybıyla 5,5205'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlayarak son dört ayın en düşük seviyesi olan 5,4861'i gördükten sonra saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybıyla 5,4990'dan işlem görüyor.

Şu dakikalarda avro/TL 6,1630 ile bir önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında alıcı buluyor. Sterlin/TL de yüzde 0,2 değer kaybıyla 6,6980 seviyesinde dengelendi.

Avro/dolar paritesi yatay seyirle 1,1202, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 97,6 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin gelişmelerin piyasaların odağında olduğunu bildirdi. İki ülke arasında yaşanan restleşmeden sonra Çin Merkez Bankasının (PBoC) dolar/yuan paritesini 6,9996 olarak belirlemesinin olumlu bir adım olduğu kaydeden analistler, taraflardan gelen açıklamaların piyasalardaki tansiyonu düşürdüğünü ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de, mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,4860'ın destek, 5,6050'nin direnç konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
DolarTL
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Kurban Bayramı için ulaşımda tüm önlemlerimizi aldık
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: Kurban Bayramı için ulaşımda tüm önlemlerimizi aldık
'Uçan araba' yarışına Türkiye de katıldı
'Uçan araba' yarışına Türkiye de katıldı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim