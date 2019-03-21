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Diyarbakır'da yeni yöntemle petrol keşfi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık." dedi.

Diyarbakır'da yeni yöntemle petrol keşfi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık." dedi.

Emre Köse
Emre Köse
21 Mart 2019 Perşembe 15:26
Diyarbakır'da yeni yöntemle petrol keşfi
Siirt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Diyarbakır'daki 'Mermer-1' sahamızda, yerin 3 bin 500 metre altı çatlatılarak Türkiye petrolleri tarihinde ilk defa bu yöntemle petrol keşfi yaptık. Dünyada son yıllarda hızla yaygınlaşan yeni bir üretim tekniği olan hidrolik çatlatma yöntemiyle hidrokarbon üretimi yapan ülkeler arasında artık Türkiye de var. Kayaların gözeneklerine hapsolmuş petrolü artık bu şekilde üretebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, "3 bin 700 metre derinlikte günde yaklaşık 200 varil üretecek kuyumuz, bu derinlikte üretim yapacak en derin kuyumuz olacak." diyerek, "Sahada bulduğumuz petrol, kalite bakımından da dünyada kabul edilen standartların üzerinde bir değere sahip. İnşallah sahadaki 5,26 milyon varillik yerinde rezervi hızla ülke ekonomisine kazandıracağız. 'Mermer-1' sahası öncü sahamız olacak. Hedefimiz 50 kuyuda daha çatlatma." şeklinde konuştu.

Dönmez, "Yeni keşif yapılan bir diğer kuyumuz da Diyarbakır'daki 'Hançerli-5' kuyusu. Hançerli'de yeni açılan kuyumuz ile mevcut günlük üretimimizi 9 kat artırarak, 910 varilin üzerine çıkardık. Yüksek kalitede petrole sahip sahamız yaklaşık 6 milyon varil yerinde rezerv kapasitesiyle ülke ekonomisi için önemli bir kaynak olacak." dedi.

Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırPetrol
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