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Deri ihracatında prim kesintisi

Bazı deri ürünlerinin ihracatında, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine gidilecek.

Deri ihracatında prim kesintisi

Bazı deri ürünlerinin ihracatında, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kesintisine gidilecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mayıs 2019 Cuma 10:38
Deri ihracatında prim kesintisi

Bazı deri ürünlerinin ihracatında, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kapsamında kesinti yapılacak.

Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işlenmiş deri ve kösele dışında kalan pikle deri dahil, her türlü hayvan derileri ve postlarıyla yarma deriler hariç kromlu derilerin ihracatında kilogram başına 50 cent karşılığı Türk lirası kesinti uygulanacak.

Kromlu derilerin ihracatında da FOB (Free on board-Gemi bordasında teslim) ihraç bedelinin yüzde 20'si karşılığı Türk lirası kadar Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu primi kapsamında kesintiye gidilecek.

Anahtar Kelimeler:
Deri Ihracatı
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