Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan: İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'de açmayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk oldu.

İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini ifade eden Aşan, "İstanbul Finans Merkezi için Orta Doğu ve Londra'dan ciddi talep var." dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nin ikinci ayağını fintech'lerin oluşturacağına işaret eden Aşan, "İFM'nin çok büyük bir kısmını fintech'ler ile doldurmak istiyoruz." diye konuştu.