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Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyüdü

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,4 büyüme kaydetti.

Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyüdü

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,4 büyüme kaydetti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Nisan 2019 Çarşamba 12:11
Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 6,4 büyüdü

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre yüzde 6,4 büyüme kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede, bu yılın ilk çeyreğinde gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artışı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,4 oldu. Söz konusu verideki artış, bir önceki çeyreğe kıyasla da yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşti.

Ekonomistler, Çin ekonomisinde büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 6,3 düzeyinde gerçekleşmesini bekliyordu. Öte yandan Çin ekonomisi geçen yılı yüzde 6,6 büyüme oranı ile tamamlamıştı.

Açıklamada, ekonominin küresel belirsizlikler ile yapısal sorunların yol açtığı aşağı yönlü ekonomik baskılardan etkilendiğine işaret edilerek, reform ve kalkınma çabalarının sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

En yüksek büyüme hizmetlerde

Bu arada Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, ilk çeyrekte yüzde 7 ile en yüksek büyümenin görüldüğü sektör hizmetler oldu. Sektörün GSYH içindeki payı da yüzde 57,3'e ulaştı.

Bu dönemde sanayi sektöründe yüzde 6,1 ve tarımda yüzde 2,7 büyüme kaydedildi. Büyüme artışının yüzde 65,1'i ise tüketimdeki artıştan kaynaklandı.

Analistler büyüme verilerinin piyasa öngörülerinin üzerinde geldiğini belirterek, ticaret müzakereleri devam ederken sanayi sektörü ve artan tüketici harcamalarının büyüme rakamlarını desteklediğini bildirdi.

Buna karşın ilk çeyrek büyümesinin geçen yılki yüzde 6,6'lık oranın altında kaldığına işaret eden analistler, Çin'in sürdürülebilir büyüme patikasına döndüğünü belirtmek için erken olduğunu, ivmenin korunması için daha fazla politika desteği gerektiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Çin Ekonomi
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