Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
103304
ALTIN
228.066
DOLAR
5.4567
STERLİN
7.2421
EURO
6.1802
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Çeyiz Hesabındaki devlet katkısı artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı.

Çeyiz Hesabındaki devlet katkısı artırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı.

Emre Köse
Emre Köse
16 Mart 2019 Cumartesi 09:36
1 Okunma
Çeyiz Hesabındaki devlet katkısı artırıldı
Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, evlenmeye hazırlanan gençlere destek olmak amacıyla başlatılan "Çeyiz Hesabı" uygulamasında yapılan düzenlemeyle devlet katkısı artırıldı. Buna göre, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanan "Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin" yürürlüğe konulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'te yayımlandı.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına dair yönetmelik ile Türk vatandaşı olan veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamına giren ve yuva kurmayı düşünen gençleri tasarrufa teşvik etmek ve biriktirdikleri meblağa belirli oranda devlet katkısı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle 3 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya, 4 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, 5 yıllık ve daha fazlası süre sonucunda alınacak devlet katkısı oranı da yüzde 20'den yüzde 25'e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarıldı.

Bu Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Yurt içi mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açanlar ise evlilik tarihinden önce 3 yıl düzenli ödeme yaptıkları ve 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini hak etmiş olacak.

Ayrıca, 2019 yılı için Çeyiz Hesabı'nda katılımcıların yatıracağı aylık alt limit 155 lira 26 kuruş, üst limit ise bin 552 lira 65 kuruş olacak.

Üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırmaları gerekiyor.

Öte yandan, 2019 yılı için ödenebilecek devlet katkısı, katılımcıların birikimlerinin yüzde 20'si olarak belirlendi ancak bu rakam da 6 bin 500 lirayı geçemeyecek.

Anahtar Kelimeler:
ÇeyizHesap
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödüllendirildi
'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' ödüllendirildi
Moody's'ten kamu bankalarının faiz kararına destek
Moody's'ten kamu bankalarının faiz kararına destek
İTO Başkanı Avdagiç: İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı
İTO Başkanı Avdagiç: İstihdamla ilgili bu kadar kapsamlı paket hiç olmamıştı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim