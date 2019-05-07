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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 50 bin konut için 636 bin talep geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023 yılında kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. Bunun ilk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 50 bin konut için 636 bin talep geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "2023 yılında kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. Bunun ilk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi." dedi.

Editör
Editör
07 Mayıs 2019 Salı 00:28
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: 50 bin konut için 636 bin talep geldi
Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023 yılında kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. Bunun ilk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi." dedi.

Bakan Kurum, Sincan'ın Saraycık Mahallesi'ndeki TOKİ şantiyesinde işçilerle iftar yaptı.

Daha sonra işçilere hitap eden Kurum, ramazanın tüm İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla TOKİ eliyle yürütülen sosyal konut hamlesinin devam ettiğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Sosyal konut hamlesiyle 2002 yılından bu yana 840 bin konut inşa ettik. 750 bin vatandaşımız teslim ettiğimiz bu evlerde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşıyor. Bir ay önce açıkladığımız 2023 yılında kadar 250 bin sosyal konut projemiz var. Bunun ilk etabı olan 50 bin konut için 67 ilimizde talepleri topladık, 636 bin talep geldi. Bu gelen talepler doğrultusunda kuralarımızı çekeceğiz ve 50 bin hak sahibine yeni evlerini teslim edeceğiz. Daha sonra 2023 yılına kadar diğer 200 bin sosyal konut için çalışmaları başlatarak hem istihdama hem ekonomimize katma değer sağlamak için bu projeleri yapma gayreti göstereceğiz."

Bakan Kurum, hitabının ardından işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar programında TOKİ Başkanı Ömer Bulut da yer aldı.

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