Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96225
ALTIN
240.037
DOLAR
5.8312
STERLİN
7.5620
EURO
6.5585
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4 terörist Türkiye'ye getirildi
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4...
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki darbeye hazırlık toplantıları
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki...
Huawei'den Türk profesöre övgü
Huawei'den Türk profesöre övgü
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha
Fenerbahçe'den iki kötü istatistik daha

ÇCSİB ihracat hedefini büyüttü

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, "Geçen yıl sektör ihracatı, 2017 yılına göre yüzde 12 arttı ve 3,2 milyar dolara ulaştı." dedi.

ÇCSİB ihracat hedefini büyüttü

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erdem Çenesiz, "Geçen yıl sektör ihracatı, 2017 yılına göre yüzde 12 arttı ve 3,2 milyar dolara ulaştı." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 11:00
ÇCSİB ihracat hedefini büyüttü

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) Başkanı Erdem Çenesiz, geçen yıl toplam sektör ihracatının, 2017'ye göre yüzde 12 arttığını ve 3,2 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu yıl çimento, cam ve seramik sektörleri toplamında, ortalama yüzde 14 ihracat artışı hedefliyoruz. 2023'e kadar ise yüzde 15 ihracat artışı sağlayarak 7,3 milyar dolarlık ihracat yapmayı amaçlıyoruz." dedi.

Çenesiz, AA muhabirine, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerindeki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sektörde yaklaşık 2 bin firmanın faaliyet gösterdiğini bildiren Çenesiz, 2018 yılında çimentoda 609 milyon dolarlık, camda 775 milyon dolarlık, seramikte 1 milyar 159 milyon dolarlık ihracat yapıldığını kaydetti. Geçen yıl toplam sektör ihracatının, 2017'ye göre yüzde 12 arttığını ve 3,2 milyar dolara ulaştığını belirten Çenesiz, "Bu yıl çimento, cam ve seramik sektörleri toplamında ortalama yüzde 14 ihracat artışı hedefliyoruz. 2023'e kadar ise yüzde 15 ihracat artışı sağlayarak 7,3 milyar dolarlık ihracat yapmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sektörün son dönemde yüksek kapasiteli modern tesislerle, tasarım kalitesini geliştirdiğinin altını çizen Çenesiz, bu bağlamda hızla büyüdüklerini vurguladı. Geçen yıl sonu itibarıyla sektörün, başta Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD olmak üzere 200 noktaya ihracat yaptığına işaret eden Çenesiz, "Türkiye'nin 2023 İhracat Stratejisi çerçevesinde titizlikle çalıştık ve ihracatımızı artırmak için yeni hedef pazarlar da tespit ettik. Hedef pazarlarımız çimento sektöründe İsrail, Suriye, Rusya, Gana, Gine, Senegal, seramik sektöründe Almanya, İngiltere, Fransa, Orta Doğu, Körfez ile Sahraaltı Afrika ülkeleri, cam sektöründe ise İngiltere, Almanya, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri olarak sıralandı." ifadesini kullandı.

Çenesiz, Türk çimento, cam ve seramik sektörlerinin köklü geçmişiyle, dünyada üretim ve ihracatta ilk sıralarda yer aldığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemiz çimento sektöründe, Avrupa üretim ve ihracatında lider konumda, dünya üretim sıralamasında dördüncü, ihracat sıralamasında ise üçüncü. Seramik sağlık gereçleri üretiminde ve ihracatında Avrupa'da lider konumunda olan Türkiye dünyada beşinci, seramik kaplama malzemeleri ihracatında Avrupa'da üçüncü, dünyada beşinci, seramik kaplama malzemeleri üretiminde ise Avrupa'da yine üçüncü sırada. Düz cam, cam ev eşyaları ve camdan sınai kaplarla dünyanın önemli ülkelerinden biri olan Türkiye, Avrupa'da cam ihracatında onuncu sırada bulunuyor."

Çenesiz, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliğine bağlı firmaların, yurt dışı yatırımları ve yurt dışından şirket alımları konusunda da son derece başarılı olduğunu dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
ÇCSİB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı
Yurt içi piyasalar yeni haftada Merkez Bankasına odaklandı
Brent petrolün varili 73,70 dolar
Brent petrolün varili 73,70 dolar
Dolar/TL, 5,8290 seviyesinde işlem görüyor
Dolar/TL, 5,8290 seviyesinde işlem görüyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim