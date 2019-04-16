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Bütçe ocak-mart döneminde açık verdi

Merkezi yönetim bütçesinde, mart ayında 24,5 milyar lira, ocak-mart döneminde 36,2 milyar lira açık kaydedildi.

Bütçe ocak-mart döneminde açık verdi

Merkezi yönetim bütçesinde, mart ayında 24,5 milyar lira, ocak-mart döneminde 36,2 milyar lira açık kaydedildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 10:07
Bütçe ocak-mart döneminde açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mart 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. 

Buna göre, martta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 artarak 54,4 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 15,2 artarak 78,8 milyar lira oldu.

Ocak-mart döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,4 yükselerek 218,3 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 35,4 artışla 254,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylece merkezi yönetim bütçesi, martta 24,5 milyar lira, ocak-mart döneminde ise 36,2 milyar lira açık verdi.

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Bütçe
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