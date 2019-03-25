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BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla "Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak" projesi hayata geçiriliyor.

BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla "Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak" projesi hayata geçiriliyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 09:48
BTSO'dan otomotiv sektörü için yeni proje

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Bursa iş dünyasına yönelik model projeleriyle uzmanlık merkezi kimliği kazanan BTSO, otomotiv sektörü için yeni bir proje hazırladı. BTSO liderliğinde Polonya, Macaristan ve Kilis ticaret ve sanayi odalarının katkılarıyla "Türkiye ve AB Arasında Otomotiv Sektöründe Fırsatlar Bulmak ve Köprüler Kurmak" projesi hayata geçiriliyor. 

Yaklaşık 1 milyon lira bütçesi bulunan ve yüzde 80'i Avrupa Birliği fonlarından karşılanacak projeyle KOBİ'lerin otomotiv sektörünün dış ticarette güçlenmesi, girişimcilik konuları ve ilgili AB politikaları konusunda uzmanlaşması amaçlanıyor.

İlerleyen günlerde açılış toplantısıyla başlayacak proje kapsamında 15'i kadın 100 girişimci seçilecek. Seçilen girişimciler için dış ticaret ve girişimcilik eğitimleri, otomotiv endüstrisiyle ilgili AB müktesebatı eğitimleri, çevre sorunları ve fikri mülkiyet hakları seminerleri verilecek.

Ayrıca Kilis Ticaret ve Sanayi Odası'nda 25 firma için girişimcilik, çevresel prosedürler ve sürdürülebilir kalkınma seminerleri gerçekleştirilecek. Değerlendirme sonucu girişimciler ayrıca Polonya ve Macaristan'da B2B organizasyonlarına katılacak.

"AB ülkeleriyle yeni iş birliği köprüleri kurmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotiv sektörünün, yüksek katma değer sağlayan, teknolojik gelişmeleri hızlandıran, ihracat kanalıyla döviz geliri kazandıran lokomotif sektörlerden birisi olduğunu ifade etti.

Otomotiv sektörünün geçen yıl 32 milyar dolara yakın ihracatıyla Türkiye'nin dış ticaret hacmine büyük katkı sağladığını kaydeden Burkay, "Bursa, üretimdeki gücü ve tecrübesiyle Türkiye ekonomisinin lider şehirlerinden birisi. Bursa 50 yılı aşan deneyimiyle Türk otomotiv endüstrisine büyük güç kattı." değerlendirmesinde bulundu.

BTSO olarak otomotiv sektörüne yönelik sektörel konsey yapılanmasıyla firmalar arasındaki sinerjiyi artırdıklarını, yurt dışı fuarlarıyla KOBİ'lerin ihracatçı kimliğini güçlendirdiklerini aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Sektörün en önemli pazarı olan Avrupa Birliği ülkeleriyle yeni iş birliği köprüleri kurmak istiyoruz. Otomotiv sektörünün lider şehri olan Bursa'da sektörümüze yönelik önemli bir projeye imza attık. Firmalarımızın Avrupa pazarında yeni ticari ilişkiler kurmasını hedefliyoruz. Otomotiv sektörünün dış ticarette, girişimcilik konuları ve ilgili AB politikaları konusunda uzmanlaşmasını istiyoruz. Proje kapsamında firmalarımız ayrıca Polonya ve Macaristan'daki iyi uygulama örneklerini yerinde inceleyecekler. İyi uygulama örnekleri paylaşımının olacağı projeyle ayrıca firmalar arasında ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek. Projemizin sektörümüz ve kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Son Güncelleme: 25.03.2019 12:28
Anahtar Kelimeler:
BTSO-Otomativ Sekterü
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