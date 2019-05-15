Brent petrolün varili 71,27 dolar

Dün 71,92 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 71,19 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 71,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,34 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, İran, Venezuela ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) kararlarına rağmen karşılıklı gümrük vergisi hamleleriyle artan ABD-Çin ticaret gerginliğinin, petrol talebini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Suudi Petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından artan jeopolitik gerilim, fiyatların API verileri kaynaklı düşüşüne engel oluyor. Ayrıca OPEC'in dün yayınladığı raporda, OPEC petrolü için talep artışı öngörüldüğü ifade edildi.

OPEC'e göre küresel petrol talebi artışta

OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 1 milyon 210 varil artışla günlük 99 milyon 940 bin varil olacak.

OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 300 bin varil artışla 30 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.

Ayrıca, OPEC'in günlük ham petrol üretimi nisan ayında bir önceki aya göre 3 bin varil azalarak 30 milyon 31 bin varil oldu.

Petrol piyasalarında bugün Uluslararası Enerji Ajansının aylık Petrol Piyasası Raporu izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 70,50 ile 70,90 dolar aralığının direnç, 70 ile 70,30 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.