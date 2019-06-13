Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
91249
ALTIN
251.393
DOLAR
5.8437
STERLİN
7.4042
EURO
6.5964
Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak' rüzgarı esecek
Paris Airshow'da 'Milli Muharip Uçak'...
Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı
Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona...
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' üçüncü gününde devam ediyor
'Emek ve Adalet Yürüyüşü' üçüncü...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa'nın YPG ile yakın iş birliğini doğru bulmuyoruz
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Fransa'nın YPG...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Bozkır topraklarını 'şakayık'la tanıştırdılar

Yozgatlı iki kardeş, uzun yıllar çalıştıkları Hollanda'dan getirdikleri tohumla ürettikleri şakayıklardan yüksek verim alınca bu yıl ekim alanlarını genişleterek 100 bin dal ürün hasat etti.

Bozkır topraklarını 'şakayık'la tanıştırdılar

Yozgatlı iki kardeş, uzun yıllar çalıştıkları Hollanda'dan getirdikleri tohumla ürettikleri şakayıklardan yüksek verim alınca bu yıl ekim alanlarını genişleterek 100 bin dal ürün hasat etti.

13 Haziran 2019 Perşembe 12:24
Bozkır topraklarını 'şakayık'la tanıştırdılar

Hollanda'dan getirdikleri şakayık tohumlarından yüksek verim elde eden Yozgatlı iki kardeş, ekim alanlarını genişleterek 100 bin dal ürün hasadına ulaştı.

Hollanda'da çiçek seralarında işçi ve işveren olarak çalışan Bülent (57) ve kardeşi Murat Höke (47), Hollanda'dan bütün dünyaya ihraç edilen şakayıkları memleketleri Yozgat'ta yetiştirmeye başladı.

Sarıkaya ilçesi Toprakpınar köyünde Hollanda'dan getirdikleri tohumları bozkır arazilerde 5 yıl önce toprakla buluşturan iki kardeş, ekim alanlarını her yıl artırdı.

Bu yıl Kırşehir'in Kaman ilçesinde de 5 dönüm alanda ekim yapan Höke kardeşler, 12 dönümden 100 bin dal şakayık çiçeği elde etti.

Yozgatlı üreticilerin ürünlerine, Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul'daki çiçekçiler ilgi gösteriyor.

Bülent Höke, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yılda 1,5 milyon avro değerinde şakayık ithal ettiğini, bu çiçeklerin Türkiye'de de üretilebildiğini söyledi.

Köyde birçok kişinin Yozgat'ta şakayık yetişmeyeceğini söylemesine rağmen ekim yaptıklarını anlatan Höke, "Köyümüzde 7 dönüm alana şakayık ektik, 3 yıl sonra 5-6 bin ürün almıştık, geçen sene 35-40 bin arasında bu sene ise 100 bin ürün aldık. Verim çok yüksek ve İç Anadolu Bölgesi'nde rahatlıkla yetişebilecek bir ürün. Amacımız yurt dışından şakayık ithal etmek yerine ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlamak." dedi.

"Yarı fiyatına ürün almaktan çekiniyorlar"

Höke, işçi ve pazar sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu yıl havalar sıcak gittiği için erken ürün aldık ancak bunun da Ramazan Bayramı'na denk gelmesinden dolayı pazarlamada sıkıntı yaşadık. Hollanda'dan tanesini 1,5-2 avroya alan çiçekçilerimiz, bizlerden yarı fiyatına ürün almaktan çekiniyorlar, almak istemiyorlar. Bizim amacımız paramız yurt dışına gitmesin, yurt içinde kalsın, bizim ürünlerimiz Hollanda'dan gelen ürünlerden daha kaliteli ve daha ucuz."

Çiftçilere şakayık üretmeleri konusunda önerilerde bulunan Höke, "Bu ürünün geliri arpa, buğday ve pancara göre çok yüksek. Ekim alanları genişletildiğinde pazarlama ve ihraç etme daha rahat olacaktır. Üretim fazla olduğunda Avrupa pazarına girmemiz daha rahat olacaktır. Ukrayna ve Rusya pazarına girmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu pazarlara girdikten sonraki hedefimiz ise Avrupa." ifadelerini kullandı.

Höke, sera kurulması halinde daha erken ürün elde edilebileceğini vurgulayarak, "Gücüm yeterse sera kurmak istiyorum, bu yıl soğuk hava depom da yetersiz geldi onu büyüteceğim." dedi.

Anahtar Kelimeler:
BozkırToprakŞakayık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BDDK'dan iç talebe çifte destek
BDDK'dan iç talebe çifte destek
Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı
Yenilenebilir enerjide istihdam 11 milyona yaklaştı
BDDK'dan kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklik
BDDK'dan kredi kartı asgari ödeme oranlarında değişiklik
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim