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Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 785,15 puan ve yüzde 0,82 azalarak 95.191,67 puana geriledi.

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 785,15 puan ve yüzde 0,82 azalarak 95.191,67 puana geriledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 10:02
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 95.191,67 puandan tamamladı. 

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 785,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 1,99 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 1,81 ile menkul,kıymetler,yatırım ortaklığı en çok gerileyen ise yüzde 2,47 ile metal ana sanayi oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, daha sonra banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçerek 96.531,39 puana kadar ulaşmasına karşın döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle düşüşe geçerek 95.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek, 97.200 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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Borsa
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