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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 98.421,63 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,40 yükselişle 98.421,63 puandan başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 10:28
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 393,14 puan ve yüzde 0,40 artışla 98.421,63 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,60, holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen yüzde 0,13 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da yüzde 0,96 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 98.028,49 puandan tamamladı. 

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de konut başlangıç verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 ve 100.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 96.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti. 

Anahtar Kelimeler:
BIST
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