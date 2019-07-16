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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 yükselişle 97.860,40 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 yükselişle 97.860,40 puandan başladı.

16 Temmuz 2019 Salı 10:14
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 762,07 puan ve yüzde 0,78 artışla 97.860,40 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 0,74 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,83 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının negatif etkisiyle yüzde 2,32 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 97.098,34 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD’de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.300 ve 99.000 seviyelerinin direnç, 95.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 16.07.2019 10:15
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Borsa
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