Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 değer kazancıyla 101.465,13 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 614,71 puan ve yüzde 0,61 artışla 101.465,13 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,83, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile bilişim oldu.

Dün dünya borsalarındaki değer kazançlarına paralel analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyelerde etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 değer kaybıyla 100.850,42 puandan tamamladı.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve İngiltere parlamentosunda oylanacak Brexit anlaşmasının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, 102.500 ve 103.400'ün direnç seviyeleri olarak takip edileceğini dile getirdiler.