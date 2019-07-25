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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 103.676,26 puandan başladı.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 103.676,26 puandan başladı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:27
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 219 puan ve yüzde 0,21 artışla 103.676,26 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,67 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,08 ile sigorta oldu. 

Dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,88 değer kazanan BIST 100 endeksi, 103.457,30 puanla 19 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini belirterek, makroekonomik veri gündeminin de yoğun olduğunu ifade etti.

TCMB'nin faiz indirimine kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, ECB'nin ise eylül ayında faiz indirimine gideceği sinyali verebileceğini tahmin etti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin politika faizine (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 250 baz puan oldu. Bütün ekonomistler faiz indirimi beklerken, tahminler en düşük 150, en yüksek 500 baz puan indirim arasında yer aldı.

Analistler, TCMB'nin beklentiler dahilindeki faiz indirimi ve gelecek döneme ilişkin faiz indirimleri konusunda yapacağı iletişimin, Borsa İstanbul'daki alıcılı seyri destekleyeceğini, Türk lirası üzerindeki baskıyı ise hafifleteceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yeni hedefin 105.000 ve 106.000 seviyeleri olacağını bildirdi.

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BIST
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