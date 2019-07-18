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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 düşüşle 99.716,67 puandan başladı.

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,09 düşüşle 99.716,67 puandan başladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:00
Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 89,50 puan ve yüzde 0,09 azalışla 99.716,67 seviyesine geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,23 düştü, holding endeksi yüzde 0,03 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,93 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,68 ile bilişim oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da yüzde 1,81 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 99.806,17 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalardaki negatif görünüme karşın TL varlıkların pozitif ayrıştığını belirterek, bu ayrışmanın gelecek hafta gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına kadar devam edebileceğini kaydetti. Dün ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan Türkiye ile ilgili açıklamanın sürpriz içermediğini ifade eden analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Dün Pentagon tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığı belirtilerek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." ifadeleri kullanıldı. Söz konusu gelişmenin ardından dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 5,6720'ye kadar geriledi ve şu dakikalarda 5,6830 seviyesinde dengelendi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 97.500 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

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BIST
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