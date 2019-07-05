Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99382
ALTIN
255.161
DOLAR
5.5869
STERLİN
7.0388
EURO
6.3025
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın bir zamanda teslimatı başlayacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: S-400'lerin yakın...
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif yasalaştı
Sporda şiddetin önlenmesine ilişkin teklif...
İstanbul'da son 5 yılın turizm rekoru
İstanbul'da son 5 yılın turizm...
'Yerli çivi' kırıkları daha erken iyileştirecek
'Yerli çivi' kırıkları daha erken...

Benzinde 11 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.

Benzinde 11 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.

05 Temmuz 2019 Cuma 00:36
Benzinde 11 kuruş indirim
Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren uygulanacak indirim, pompa fiyatına ortalama 11 kuruş olarak yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 7,16 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,05 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 7,08 liradan 6,97 liraya, İzmir'de 7,15 liradan 7,04 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alman basınından Türkiye'ye 'otomotiv' ziyareti
Alman basınından Türkiye'ye 'otomotiv' ziyareti
Kazakistan stratejik hamlelerle finansta liderlik peşinde
Kazakistan stratejik hamlelerle finansta liderlik peşinde
Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe beş ayda 271 bin 298 aracın kaydı yapıldı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim