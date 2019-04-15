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Batman-Dörtyol Hattı'nda petrol sevkiyatında rekor

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda geçen sene 14 milyon 816 bin 411 varille 16 yılın en yüksek taşıması, 14 milyon 566 bin 30 varille de yüklemesi gerçekleştirildi.

Batman-Dörtyol Hattı'nda petrol sevkiyatında rekor

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda geçen sene 14 milyon 816 bin 411 varille 16 yılın en yüksek taşıması, 14 milyon 566 bin 30 varille de yüklemesi gerçekleştirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 11:55
Batman-Dörtyol Hattı'nda petrol sevkiyatında rekor

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda geçen sene, 14 milyon 816 bin 411 varillik taşıma ve 14 milyon 566 bin 30 varillik yüklemeyle 16 yılın rekoru kırıldı.

Türkiye'nin çıkardığı ham petrolün taşıma ve yüklemesinin yapıldığı Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki BOTAŞ Terminali'nde geçen yıl rekor seviyede sevkiyat rakamlarına ulaşıldı.

BOTAŞ Petrol İşletmeleri Bölge Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı'nda, geçen sene 16 yılın en yüksek ham petrol taşıması 14 milyon 816 bin 411 varille, en yüksek yüklemesi de 14 milyon 566 bin 30 varille gerçekleştirildi.

Son dönemlerde liman bölgelerindeki olumsuz hava koşulları ve hatların modernizasyon çalışmalarına rağmen detaylı planlamalar ve titizlikle yürütülen ekip çalışmalarıyla rekor sevkiyata imza atıldı.

Bu yılın ilk 3 ayında da taşınan ham petrol miktarı 4 milyon 314 bin 983 varile, rafinerilere iletilmek üzere deniz tankerlerine yüklenen ham petrol ise 4 milyon 143 bin 419 varile ulaştı.

Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı

Türkiye'nin çıkardığı petrolün taşınması ve deniz tankerlerine yüklenerek rafinerilere iletilmesi amacıyla kurulan Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı, 1967'den bu yana hizmet veriyor.

Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman'da çıkartılan ham petrol, BOTAŞ'ın Dörtyol ilçesindeki terminale bu 511 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla sevk ediliyor.

Boru hattı, ham petrolü Dörtyol terminalindeki depolama tanklarına ulaştırarak, buradaki yükleme iskelesinden deniz tankerlerine yüklenmesi ve rafinerilere iletilmesi amacıyla 52 yıldır hizmet veriyor.

Anahtar Kelimeler:
Batman
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