Başarılı İş Adamları Plaketlerini Binali Yıldırım’dan Aldı

Yerel seçim takviminin giderek yaklaştığı günlerde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ataşehir’de düzenlenen yemekli toplantıda İstanbul Ekonomi Kulübü’nün konuğu oldu. Her sektörden iş ve meslek insanın bir arada olduğu toplantıda iş dünyasıyla bir araya gelen Yıldırım, iş dünyasına ve İstanbullulara önemli mesajlar verdi. Konuşmasında “Ataşehir, finans merkezi olarak planlanan bir yer. Sadece finans merkezi değil aslında Ataşehir Anadolu Yakası'nın bir cazibe merkezi olacak. Bugün yaşadığımız trafiğin kaynağı nedir biliyor musunuz? Burada oturan insanların 3'te 2'sinin Avrupa Yakası'na gitme ihtiyacı. Halbuki biz iki yakayı kendi içinde zenginlik noktaları oluşturarak tutabilirsek trafik doğal olarak rahatlayacak. Onun için Ataşehir'in de bir AKM'si olacak. Atatürk Kültür Merkezi gibi Anadolu Kültür Merkezi'ni de aynı kapsamda büyük merkezi de buraya yapacağız" diyen Yıldırım, iş adamlarına hedeflerinin hep ileriye yönelik ve uzun soluklu olmasını tavsiye etti.

Binali Yıldırım programın sonunda Yaren Filtre Yönetim Kurulu başkanı Selahaddin Özen’e ve İkram Turizm yönetim kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İbrahim Çetin’e, başarılı çalışmalarından dolayı plaket verdi. Ekonomi Kulübü İstanbul Genel Başkanı Servet Keskin de yaptığı konuşmada, Ekonomi Kulübü hakkında bilgi vererek misafirlere teşekkür etti.