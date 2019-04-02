Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
93442
ALTIN
231.490
DOLAR
5.5959
STERLİN
7.2917
EURO
6.2645
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Artık karar anı gelmiştir, herkes tavrını belirlemek zorundadır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:...
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler varmış
Mars'ta Dünya'dakilerden daha büyük nehirler...
Gram altın 233 lira seviyelerinde
Gram altın 233 lira seviyelerinde
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Formula 1'de sıradaki durak Bahreyn
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider...

Bankalara finansal raporlarını elektronik ortamda sunma zorunluluğu

BDDK tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile bankalar, finansal raporlarını kurum ve kuruluş birliklerine artık matbu olarak tevdi edemeyecek, bu işlemlerini sadece elektronik ortamda yapabilecek.

Bankalara finansal raporlarını elektronik ortamda sunma zorunluluğu

BDDK tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ile bankalar, finansal raporlarını kurum ve kuruluş birliklerine artık matbu olarak tevdi edemeyecek, bu işlemlerini sadece elektronik ortamda yapabilecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 11:00
Bankalara finansal raporlarını elektronik ortamda sunma zorunluluğu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), bankaların kurum ve kuruluş birliklerine finansal raporlarını artık matbu olarak tevdi edemeyeceği, bu işlemlerini sadece elektronik ortamda yapabileceğine dair düzenleme hayata geçirildi.

BDDK'nın Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, finansal raporların sunumu ve yayımlanmasına ilişkin maddelerde düzenlemeye gidildi.

Bu kapsamda, bankalara, yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal raporları, ilgili oldukları yılı takip eden nisan ayı sonuna kadar kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda tevdi etmek zorunluluğu getirildi.

Öte yandan, Türkiye'de şube açmak suretiyle faaliyette bulunan bankalara da faaliyetlerine ait yıl sonu bilançoları ile gelir tablolarını, bunların açıklama ve dipnotlarını, merkezlerinin bilanço ve gelir tablolarını kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda tevdi edeceği bildirildi.

Yönetmelik değişikliği ile ayrıca, bankaların mart, haziran ve eylül ayları sonu itibarıyla düzenleyecekleri konsolide olmayan ara dönem finansal raporlarını 45 gün içinde, konsolide olanları ise 75 gün içinde kuruma ve kuruluş birliklerine elektronik ortamda ileteceği belirtildi.

Yönetmelikte yapılan bu değişikliklerle bankalar artık finansal raporlarını kurum ve kuruluş birliklerine matbu olarak tevdi edemeyecek, bu işlemlerini sadece elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Yıl sonu finansal tablolar Resmi Gazete'de ilan edilecek

Yönetmeliğin finansal raporların sunumu ve yayımlanmasına ilişkin maddelerinde yapılan diğer bir değişiklikle bankalara, yıl sonu konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını dipnotsuz bir şekilde ilgili oldukları yılı takip eden nisan ayı sonuna kadar Resmi Gazete'de ilan etme yükümlülüğü getirildi.

Söz konusu maddeden, daha önceki yönetmelikte yer alan şu ifadeler ise çıkarıldı:

"Bankalar ilanın yapıldığı Resmi Gazete'nin tarih ve sayısı ile yayımlanan bilgilerin internet sayfasından ulaşılabileceğine ve ilan edilen bilgilerin kuruma gönderilen bilgilerle aynı olduğuna ilişkin beyanlarını Resmi Gazete'deki ilanı müteakip, 7 gün içinde kuruma bildirir."

Anahtar Kelimeler:
Bankalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Martta en fazla lahana fiyatı arttı
Martta en fazla lahana fiyatı arttı
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim