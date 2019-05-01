Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95416
ALTIN
245.080
DOLAR
5.9420
STERLİN
7.7663
EURO
6.6717
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Mehmetçiğe süper lazer silah geliyor
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15. randevu
Fatih Terim-Şenol Güneş rekabetinde 15....
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan milletvekili adayı partisinden atıldı
Avustralya'da İslam karşıtı yorumlar yapan...
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya Büyükelçiliğine sığındı
Venezuela'da muhalif lider Lopez İspanya...
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız, alın terinin gözyaşına karışmadığı bir Türkiye için
İçişleri Bakanı Soylu: Bütün çabamız,...

Bankalar martta tarihin en yüksek aylık kârını elde etti

Bankacılık sektörü 5,9 milyar lira ile net kârla tarihin en yüksek aylık kârına ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde sektörün faiz geliri 103,1 milyar lira, toplam faiz gideri 68,4 milyar lira oldu.

Bankalar martta tarihin en yüksek aylık kârını elde etti

Bankacılık sektörü 5,9 milyar lira ile net kârla tarihin en yüksek aylık kârına ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde sektörün faiz geliri 103,1 milyar lira, toplam faiz gideri 68,4 milyar lira oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:26
Bankalar martta tarihin en yüksek aylık kârını elde etti

Bankacılık sektörü martta 5 milyar 868 milyon liralık net kârla tarihin en yüksek aylık kârına ulaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre bankacılık sektörünün martta aylık kârı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi. Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre kârlarda düşüş görülse de martta 5 milyar 868 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık kârı görüldü. Ocakta ve şubatta aylık bazda geçen yılın aynı aylarına kıyasla sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 14,3 düşüş yaşanmıştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektörü 12 milyar 351 milyon lira kâr elde etti. Bu rakam, 2018'in ilk çeyreğindeki 13 milyar 995 milyon liralık kâra göre yüzde 12'lik azalışa işaret etti.

Bankaların faiz geliri 79,3 milyar lira 

Bankaların ilk çeyrekte elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. Mart sonu itibarıyla 103,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 73,7 milyar düzeyinde gerçekleşmişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde bankalar kredilerden 79,3 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 14,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 3,7 milyar lirası kredi kartlarından, 9,1 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 51,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu. 

Bankalar mevduata 47,5 milyar lira faiz ödedi 

Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 68,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 72 artışla 47,5 milyar liraya ulaştı.

Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 69'u mevduata ve yüzde 10'u bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, mart sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 34,6 milyar liraya yükseldi.

Sektörün, yılın ilk çeyreğinde personel gideri 8 milyar 53 milyon lira oldu. 

Anahtar Kelimeler:
Bankalar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mevduat hesapları için stopaj düzenlemesi
Mevduat hesapları için stopaj düzenlemesi
İstanbul'da nisanda perakende fiyatlar arttı
İstanbul'da nisanda perakende fiyatlar arttı
'Dağıtım şirketleri 3,5 milyar liralık yatırım yaptı'
'Dağıtım şirketleri 3,5 milyar liralık yatırım yaptı'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim