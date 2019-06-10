Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
94103
ALTIN
246.723
DOLAR
5.7719
STERLİN
7.3277
EURO
6.5305
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline tutuklama kararı doğruysa gereken cevabı vereceğiz
Hami Aksoy: Fatih gemisi personeline...
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını 16 Haziran'da
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs Türklerinin haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğiz
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıbrıs...
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma
Almanya'da iki farklı camiye saldırı düzenlendi
Almanya'da iki farklı camiye saldırı...

Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi ile 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin istihdam öngörüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." dedi.

Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi ile 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin istihdam öngörüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:22
Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi ile 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin istihdam öngörüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
SıfırAtık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankasının faiz kararına odaklandı
Antalya'ya günlük gelen turistte yeni rekor
Antalya'ya günlük gelen turistte yeni rekor
Bakan Pekcan'dan G20'de 'korumacılık' uyarısı
Bakan Pekcan'dan G20'de 'korumacılık' uyarısı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim