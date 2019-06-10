Bakan Kurum: Sıfır Atık Projesi ile 20 milyar lira tasarruf ve 100 bin istihdam öngörüyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
10 Haziran 2019 Pazartesi 17:22
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Projesi kapsamında yıllık 20 milyar lira tasarruf, 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlamayı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.