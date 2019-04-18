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Bakan Dönmez: Askerin enerji ihtiyacını bor temelli yakıtlardan temin etme imkanımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Arazide olan askeri personelin enerji ihtiyacını bor hidrür temelli yakıtlardan temin etme imkanımız var." dedi.

Bakan Dönmez: Askerin enerji ihtiyacını bor temelli yakıtlardan temin etme imkanımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, "Arazide olan askeri personelin enerji ihtiyacını bor hidrür temelli yakıtlardan temin etme imkanımız var." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Nisan 2019 Perşembe 09:48
Bakan Dönmez: Askerin enerji ihtiyacını bor temelli yakıtlardan temin etme imkanımız var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bor madeninin savunma sanayisinde kullanımına yönelik çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Arazide olan askeri personelin enerji ihtiyacını bor hidrür temelli yakıtlardan temin etme imkanımız var. Askeri personelin haberleşme ihtiyacında kullandığı pillerin şarjı gerekiyor. Bu yıl içinde söz konusu ürünlerin pilot denemeleri bitmiş olacak. Ondan sonra da ticarileşmeye bakacağız." dedi.

Bakan Dönmez, Uluslararası Bor Sempozyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bor madeniyle ilgili çalışmaların hidrojenli yakıt teknolojisine dayandığını dile getiren Dönmez, "Hem otomobillerde hem de insansız hava araçlarında menzili artırmış olacağız. Bununla ilgili BOREN ve TÜBİTAK ortak çalışmalarını devam ettiriyor." ifadesini kullandı.

Dönmez, bor madeninin sağlıktan enerjiye, savunmadan otomotive kadar geniş bir yelpazede kullanıldığını anlattı.

Bordan yapılan deterjana yoğun ilgi gösterildiğini belirten Dönmez, yıl sonuna kadar farklı amaçlı temizlik ürünlerinin de Ar-Ge çalışmalarının tamamlanacağını bildirdi.

Dönmez, bor madeninin savunma sanayisindeki kullanımının arttığına işaret ederek, "Arazide olan askeri personelin enerji ihtiyacını bor hidrür temelli yakıtlardan temin etme imkanımız var. Askeri personelin haberleşme ihtiyacında kullandığı pillerin şarjı gerekiyor. Bu yıl içinde söz konusu ürünlerin pilot denemeleri bitmiş olacak. Ondan sonra da ticarileşmeye bakacağız." diye konuştu.

Savunma sanayisinde bor karbür üretimiyle ilgili çalışmaların da sürdüğünü söyleyen Dönmez, şöyle devam etti:

"Özellikle zırhlı araçların mukavemetinin artırılması yönünde bor ciddi performans artırıcı bir ürün. Hem mukavemeti hem de malzemenin kalitesini artırıyor. Şu an Eti Maden bazı firmalarla görüşmelerine devam ediyor. Türkiye'de bir üretim tesisi planlanıyor, bu yıl içinde temellerini atacağız. İki yıl içinde üretime geçeceğiz. Sadece milli savunma açısından değil, yurt dışında da piyasası olan bir ürün. Görüşmelerde son noktaya geldik."

Nükleer lise için çalışmalar sürüyor

Nükleer lise kurulmasıyla ilgili süreçleri de dikkatle izlediklerini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Meslek lisesi ve meslek yüksek okullarında bazı bölümlerin açılmasıyla ilgili girişimlerimiz devam ediyor. İlk etapta belki doğrudan bir nükleer meslek lisesi açılmayabilir. Meslek liselerine nükleer derslerinin ilave edilmesi suretiyle kapasiteyi artırmak şeklinde çalışılabilir. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. İleride belki tematik bir nükleer meslek lisesi olabilir ama şu anda pratik olan, nükleerle alakalı derslerin mevcut meslek lisesine eklenmesi şeklinde olacak."

Dönmez, açıklamalarının ardından bor maddesiyle menzili artırılan elektrikli aracı kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Bor
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