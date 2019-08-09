Bakan Albayrak'tan cari açık değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik." ifadesini kullandı.
Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik. https://twitter.com/anadoluajansi/status/1159755462872567814 …
Cari işlemlerde 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu http://v.aa.com.tr/1553268
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Albayrak, Twitter hesabından ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
- Cari işlemlerde 12 aylık cari fazla 538 milyon dolar oldu
- Son 12 aylık cari denge yaklaşık 17 yılın ardından fazla verdi
- Dengelenme süreci cari işlemlerde meyvesini verdi
Yaşanan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerinin de ötesine taşıdıklarına işaret eden Albayrak, "Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik." değerlendirmesinde bulundu.
Albayrak, katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını vurgulayarak, "Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız." ifadesini kullandı.