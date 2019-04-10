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Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

ECB Yönetim Konseyi, piyasa beklentilerine paralel faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.

Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

ECB Yönetim Konseyi, piyasa beklentilerine paralel faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 17:08
Avrupa Merkez Bankası faizde sürpriz yapmadı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları programında değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,40 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, faiz oranlarının, en azından bu yıl sonuna kadar ve enflasyon hedefi olan yüzde 2 doğrultusunda gerektiği sürece mevcut seviyelerde kalmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan, ECB Başkanı Mario Draghi TSİ 15.30’da düzenlenecek basın toplantısında konuşacak, ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Anahtar Kelimeler:
Merkezbankası AB
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