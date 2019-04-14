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ASELSAN'ın gözü Güney Amerika'da

Ürün ve çözümleri Uruguay, Şili, Arjantin'de kullanılan ASELSAN, Güney Amerika’daki varlığını güçlendirmek istiyor.

ASELSAN'ın gözü Güney Amerika'da

Ürün ve çözümleri Uruguay, Şili, Arjantin'de kullanılan ASELSAN, Güney Amerika’daki varlığını güçlendirmek istiyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
14 Nisan 2019 Pazar 08:50
ASELSAN'ın gözü Güney Amerika'da

Türkiye'nin lider savunma ve teknoloji şirketi ASELSANGüney Amerika pazarındaki varlığını güçlendirmek istiyor.

Alınan bilgiye göre, ASELSAN, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 12. LAAD Savunma ve Güvenlik Fuarı'nda ürün ve kabiliyetlerini sergiledi.

Şirket yöneticileri, fuar boyunca Uruguay, Peru, Paraguay, Brezilya, Arjantin, Şili, Kolombiya ve Güney Afrika’nın kuvvet komutanları, savunma bakanlıkları temsilcileri ve üst düzey askeri yetkilileri ile bölgedeki varlığını güçlendirmek için önemli temaslarda bulundu.

Daha önce bölge ülkelerinden Uruguay’a haberleşme sistemleri ve sınır güvenlik çözümleri, Şili’ye helikopter modernizasyonu ve Arjantin’e radar sistem çözümlerini ihraç eden ASELSAN, kurulduğu günden bu yana 65 ülkeye yaptığı ihracat ile son kullanıcıların güvenilir çözüm ortağı haline geldi.

Geliştirdiği ileri teknolojili çözümlerle ve alanındaki en geniş ürün yelpazesine sahip olma özelliği ile bölgenin güvenliğine ve refahına katkı sağlamayı amaçlayan ASELSAN, Güney Amerika’da yerel ortaklıklarını genişletmek; yerel üretim, teknoloji transferi ve yerel iş birlikleri ile ihracat imkanlarını değerlendirmek istiyor.

ASELSAN, bu kapsamda, iş birliği ve yerel ortaklık fırsatlarını yerinde görüşmek ve geliştirdiği ürün ve sistemleri Güney Amerika pazarına sunmak amacıyla son olarak LAAD Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’na katılım sağladı.

Şirket yetkilileri, fuarda, ihtiyaç duyulan teknolojik ürün ve sistemlere yönelik çözümlerine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi ve potansiyel iş fırsatlarını değerlendirildi.

ASELSAN, LAAD 2019’da askeri ve profesyonel haberleşme sistemleri, savunma silah sistemleri, elektronik harp ve radar sistemleri, elektro optik ve gece/termal görüş sistemleri alanındaki ürünlerini görücüye çıkarttı.

Katılımcı üye ve ziyaretçi sayısı bağlamında kendi alanında kıtanın en önde gelen organizasyonu olan LAAD 2019’a 600'ü aşkın üretici, 37 binin üzerinde ziyaretçi katılım sağladı.

Anahtar Kelimeler:
Aselsan
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