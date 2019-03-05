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Antalya'da yıllık muz üretimi 6 yılda 100 bin ton arttı

- İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen: - "2012'de 20 bin dekar alanda 63 bin ton muz üretimi yapılırken, 2018 yılında 32 bin dekarda 163 bin tona ulaşıldı"

Antalya'da yıllık muz üretimi 6 yılda 100 bin ton arttı

- İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen: - "2012'de 20 bin dekar alanda 63 bin ton muz üretimi yapılırken, 2018 yılında 32 bin dekarda 163 bin tona ulaşıldı"

05 Mart 2019 Salı 15:03
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Antalya'da yıllık muz üretimi 6 yılda 100 bin ton arttı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yıllık muz üretiminin son 6 yıl içinde 100 bin ton artarak 163 bin tona ulaştığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, yaptığı açıklamada, Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan tropik ürünlerin başında gelen muz üretiminin her geçen yıl hızla artığını vurguladı.

Muz üretiminde hem alan bazında hem de ileri tarım teknikleri kullanılarak verimde artış elde edildiğini belirten Özen, "Son yıllarda Antalya'da hızlı bir şekilde örtü altı yetiştiriciliğine geçilerek üretim ve kalitede önemli artış sağlandı. 2012'de 20 bin dekar alanda 63 bin ton muz üretimi yapılırken, 2018 yılında 32 bin dekarda 163 bin tona ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Kent genelinde 2017'de 7 bin 915 dekar örtü altı alanda muz yetiştirildiğini aktaran Özen, 2018'de bu rakamın 10 bin 555 dekarı bulduğunu ifade etti.

Gazipaşa ve Alanya ilçelerinin yanı sıra Manavgat, Kepez ve Aksu ilçelerinde de muz yetiştiriciliğinin yaygınlaştığına dikkati çeken Özen, Antalya'nın sahip olduğu iklim ve coğrafi koşullar itibarıyla oldukça geniş yelpazede tarımsal ürün yetiştirilmesine uygun olduğunu kaydetti.

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Antalyaİl Tarım Ve Orman MüdürlüğüMustafa ÖzenMuzTarımüretim
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