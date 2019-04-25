Antalya 11 günde 4 Hint düğününe ev sahipliği yapacak

Antalya'nın Kemer ve Serik ilçelerinde, 11 günde 4 Hint düğünü gerçekleştirileceği bildirildi.

Hint grup pazarında faaliyet gösteren Inventum Global'den yapılan yazılı açıklamaya göre, turizm merkezi Belek'te, 4 büyük düğün organizasyonu gerçekleştirilecek.

Düğün sahiplerince, isimleri ve bütçelerinin açıklanmasının istenmediği belirtilen düğünler için davetliler, hazırlanan birbirinden etkileyici görsel şovlarla büyüleyici bir ambiyansta kutlamalara devam edecek.

100 tır dekor kurulacak

Düğünlerin uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere tüm koordinasyonunu gerçekleştiren firma, bu 4 büyük organizasyonda tedarikçileriyle birlikte yaklaşık bin kişilik bir ekiple hizmet verecek. Organizasyonlar için 100 tır dekor, sahne, ses, ışık ve görüntü sistemleri kullanılacak.

Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan ve tamamen gizlilik içerisinde sürdürülen düğünler için, profesyonel Türk, Hint ve Dubai'den çekim ve prodüksiyon ekipleri, teknik ekipler, aşçılar, servis ekipleri ve dekor ekipleri çalışıyor. On binlerce çiçekle dizayn edilen mekanlardaki düğünlerde, günün farklı saatlerinde şovlar, ses ışık gösterileri ve törenler bütün ihtişamıyla konuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

"Hint düğün pazarında daha iyi noktada olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, Hint pazarında aralıksız devam eden pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti.

Üst üste 11 gün içerisinde gerçekleştirecekleri yüksek bütçeli 4 düğün sonrasında artık Türkiye'nin Hint düğün pazarında çok daha iyi bir noktada olacağını vurgulayan Özpak, "Yakın bir gelecekte Türkiye'nin Hint düğün pazarında en çok tercih edilen destinasyonlar arasında, en üstlerde hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.