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AnadoluJet uçağına '15 Temmuz' logosu

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet'in filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu ile sticker giydirmesi yapıldı.

AnadoluJet uçağına '15 Temmuz' logosu

Türk Hava Yolları'nın alt markası AnadoluJet'in filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosu ile sticker giydirmesi yapıldı.

16 Temmuz 2019 Salı 10:16
AnadoluJet uçağına '15 Temmuz' logosu

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AnadoluJet'in filosunda bulunan bir uçağa 15 Temmuz logosugiydirildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yılında, TC-JFT tescilli Boeing 737-800 tipi uçağa 15 Temmuz logosuyla sticker giydirmesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun tarafından Twitter'da paylaşılan 15 Temmuz ile alakalı video ise yalnızca AnadoluJet uçuşları değil, tüm iç hat uçuşlarımızda, uçak içi ekranlarımızda gösterilecektir." ifadeleri kullanıldı.

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15Temmuz
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