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Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 240,3 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını ise 1.603 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 240,3 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını ise 1.603 liradan işlem görüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 11:51
Altının gram fiyatı haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 240,3 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü dolar kurundan bulduğu destekle 242,4 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 primle 239,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,29 primle 240,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 391 lira, Cumhuriyet altını 1.603 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 azalışla 1.288,34 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, açıklanan ABD verilerinin olumlu gelmesi, dolar varlıklarının toparlanması ve küresel risk iştahının azalmasının uluslararası piyasalarda altın talebini azaltığını belirterek, "Bu sebeple altının ons fiyatı 1.285 dolara geriledi. Bu hafta ons altın 1.285 dolar seviyesini aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 1.278 dolara kadar, 1.292 doların üzerinde tutunması durumunda ise yükselişler 1.307 dolara kadar sürebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içi piyasalarda dolar kurunun güçlü duruşu, altının gram fiyatında gerilemenin sınırlı kalmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, gram altında 237 liranın aşağı yönlü kırılması durumunda düşüşlerin 233 liraya kadar devam edebileceğini, 241 liranın yukarı kırılması durumunda ise 247 liranın hedef olabileceğini bildirdi.

Memiş, bugün yurt içinde işsizlik yurt dışında ise New York Fed imalat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

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Altın
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