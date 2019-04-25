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Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 241,5 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 241,5 lira, çeyrek altın 389 lira ve Cumhuriyet altını 1.613 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 241,5 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın 241,5 lira, çeyrek altın 389 lira ve Cumhuriyet altını 1.613 liradan işlem görüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Nisan 2019 Perşembe 10:00
Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 241,5 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,01 primle 241 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,21 primle 241,5 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.613 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,03 değer kazancıyla 1.275,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ons altın fiyatının, 1.270 doların üzerinde tutunma çabasını sürdürse de ABD'de açıklanan verilerin olumlu gelmesi, dolar endeksinin yükselişi ve ABD şirket bilançolarının güçlü açıklanmasının ons altının fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini söyledi.

ABD’de yarın açıklanacak büyüme verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi durumunda altının ons fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirten Memiş, "Altının ons fiyatı, 1.278 doları, yukarı yönlü kıramazsa negatif sürecini sürdürebilir. Bugün altının ons fiyatının 1.273-1.279 dolar aralığında işlem görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, yurt içi piyasalarda gram altının dolar kurundan destek bulduğunu belirterek, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararının dolar kuru üzerinde etkili olmasını bekliyoruz. Biz, TCMB’nin faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyoruz. Bu sebeple 238-243 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bugün ABD'de dayanıklı tüketim malları siparişleri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, yükseliş trendindeki petrol fiyatlarının da yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

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Altın
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