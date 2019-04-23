Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 238,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 primle 238,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.595 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.272,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.