Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95953
ALTIN
238.959
DOLAR
5.8268
STERLİN
7.5532
EURO
6.5545
Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın
Sivas'ta 3 puan Beşiktaş'ın
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4 terörist Türkiye'ye getirildi
MİT operasyonuyla Sincar'da yakalanan 4...
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki darbeye hazırlık toplantıları
FETÖ ihanete böyle hazırlandı: Anadolu'daki...
Huawei'den Türk profesöre övgü
Huawei'den Türk profesöre övgü
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı
Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı

Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 389 lira ve Cumhuriyet altını 1.595 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Çeyrek altın 389 lira ve Cumhuriyet altını 1.595 liradan işlem görüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 11:57
Altının gram fiyatı güne yatay seyirle başladı

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 238,7 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,17 primle 238,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 238,7 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 389 lira, Cumhuriyet altını 1.595 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,20 değer kaybıyla 1.272,33 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Altın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazine 3,2 milyar lira borçlandı
Hazine 3,2 milyar lira borçlandı
Kamu ve katılım bankaları için DİBS ihraç edilecek
Kamu ve katılım bankaları için DİBS ihraç edilecek
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim