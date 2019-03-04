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Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.491,00 lira oldu

Altın fiyatları

- 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.491,00 lira oldu

04 Mart 2019 Pazartesi 12:48
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Altın fiyatları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.491,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 226,00 226,20 223,00 223,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.489,00 1.510,00 1.470,00 1.491,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 206,00 210,00 203,00 207,00 Lira(Tam) Ziynet 1.455,00 1.475,00 1.436,00 1.456,00 Yarım Ziynet 728,00 738,00 718,00 728,00 Çeyrek Ziynet 364,00 369,00 359,00 364,00

Son Güncelleme: 04.03.2019 13:08
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet AltınıAltın Fiyatları24 Ayar Külçe Altın
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