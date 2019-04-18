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Alman hükümeti bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,5’e düşürdü

Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporunda, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi yüzde 0,5’e düşürüldü.

Alman hükümeti bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,5’e düşürdü

Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporunda, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisi yüzde 0,5’e düşürüldü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Nisan 2019 Perşembe 10:10
Alman hükümeti bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,5’e düşürdü

Almanya'da hükümet, bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisini Brexit ve küresel ticaret ihtilaflarından dolayı aşağı yönlü revize etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümeti tarafından yayınlanan ekonomik büyüme raporuna ilişkin başkent Berlin’de basın toplantısı düzenledi.

Bu yıl için daha önce yüzde 1 olarak açıklanan resmi büyüme beklentisinin yüzde 0,5’e düşürüldüğünü ifade eden Altmaier, büyümenin 2020’de toparlanarak yüzde 1,5’e yükselmesinin beklendiğini kaydetti.

Altmaier, Brexit konusunda belirsizlik, ABD-Çin ve Avrupa arasındaki küresel ticaret ihtilafları, otomobil sektörünün mevzuatındaki emisyon değişiklikleri ve nehirlerdeki su seviyesinin düşük seyretmesini büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona sebep olarak gösterdi.

Alman ekonomisi gizemli kalmaya devam ediyor

Ekonomik büyüme raporunda, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 1,5 ve önümüzdeki yıl yüzde 1,8 olarak gerçekleşmesinin beklendiği yer aldı.

Küresel ticaret ihtilaflarına rağmen ihracatın bu yıl yüzde 2, 2020’de yüzde 1,8 büyümesi öngörülen raporda, ithalatın da sırasıyla yüzde 3,8 ve yüzde 4 artacağı tahmini yapıldı.

Uzmanlar, Almanya’da gittikçe yaşlanan nüfus ile ileri teknolojilere ve altyapıya yatırımların eksik olmasınıyapısal zorluklar olarak gösterirken, Alman ekonomisinin gizemli kalmaya devam ettiğine işaret ediyorlar.

Artan küresel belirsizlik ve küresel yavaşlamanın sanayi şirketlerinin ihracat rakamlarında da etkisi görülürken, uzmanlar, hizmet şirketlerinin satışlarının yüksek kalmasının Alman ekonomisindeki iç faktörlerin güçlü olmasından kaynaklandığı değerlendirmesini yapıyorlar.

Ifo İş Döngüsü Araştırma ve Ekonomik Tahmin Müdürü Timo Wollmershaeuser, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman otomotiv sektöründen kaynaklanan ekonomik zayıflık sürecinin gelecek yıla kadar devam edeceğini belirterek, buna küresel ekonomideki belirsizliklerin, Brexit, İtalya'nın durumu ve ABD'nin ticaret politikalarındaki karışıklıklarını eklendiğini ifade etti.

Alman Sanayi Federasyonu (BDI) Başkanı Joachim Lang da büyümenin aşağı yönlü revize edilmesine ilişkin değerlemesinde, “Federal Hükümet daha fazla zaman kaybetmemeli.” dedi. Ekonomide iyi zamanların sona erdiğini belirten Lang, “Şimdi, hükümet iklimin koruması için yatırım teşvikleri oluşturmalı ve gerçek bir vergi reformu yapmalı. Politikacılar daha fazla zaman kaybedemez.” değerlendirmesinde bulundu.

Lang, sanayi üretiminin bu yıl durgun seyretmesinin beklendiğine işaret ederek, küresel ticaretteki zayıflığın, ticaret ihtilaflarının ve İngiltere ile Avrupa Birliği arasında gelecekteki ilişkinin ne olacağı yönünde belirsizliklerin ihracata yönelik sektörde büyük bir baskı oluşturduğunu kaydetti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ülkede, ağırlıklı olarak otomobil üreticilerinin yeni emisyon testlerine geçişte zorlanmalarından dolayı geçen yıl ekonomik büyüme yavaşlayarak yüzde 1,5 olarak gerçekleşmişti.

Anahtar Kelimeler:
Alman
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