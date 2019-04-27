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Albayrak'tan 'Gıda komitesi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz." dedi.

Albayrak'tan 'Gıda komitesi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
27 Nisan 2019 Cumartesi 07:42
Albayrak'tan 'Gıda komitesi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikaları kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedeflediklerini bildirdi.

Berat Albayrak@BeratAlbayrak

Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz.

1.344

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Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Albayrak'ın aynı mesajla yayınladığı fotoğraflarda toplantıya Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Bakanlık yöneticilerinin de katıldığı görüldü.

Anahtar Kelimeler:
Albayrak
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