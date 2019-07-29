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Akkuyu NGS'nin ilk büyük boyutlu ekipmanı sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı devam eden 1 nolu ünitesinin ilk büyük boyutlu ekipmanı "kor tutucu" sahaya getirildi.

Akkuyu NGS'nin ilk büyük boyutlu ekipmanı sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşaatı devam eden 1 nolu ünitesinin ilk büyük boyutlu ekipmanı "kor tutucu" sahaya getirildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:05
Akkuyu NGS'nin ilk büyük boyutlu ekipmanı sahaya ulaştı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (Akkuyu NGS) inşaatı devam eden 1 nolu ünitesinin ilk büyük boyutlu ekipmanı kor tutucunun sahaya ulaştığı bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, kor tutucunun, 3+ nesil reaktörlü nükleer santrallere özgü pasif güvenlik sistemlerinin önemli bir ekipmanı olduğu belirtildi.

Santraldeki 1 nolu ünitenin ilk büyük boyutlu ekipmanı olan kor tutucunun inşaat sahasına ulaştığı kaydedilen açıklamada, nükleer yakıtların içinde olduğu reaktör kabının altına yerleştirilecek bu ekipmanın, 150 ton ağırlığında ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı çelikten yapılmış koni şeklinde bir tank olduğu aktarıldı.

Açıklamada, kor tutucunun Tyajmash AŞ firmasının tesislerinde yapıldığı belirtilerek, "Kor tutucu ekipmanının kurulacağı 1 nolu güç ünitesinin inşaatına ilişkin çalışmalar, öngörülen takvime göre devam etmektedir. Kor tutucunun montajının yapılacağı alanın hazırlanması çalışmaları da devam etmektedir. İnşaatın tüm aşamaları, gerek bağımsız yapı denetim kuruluşları tarafından gerek Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından titizlikle denetlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, sahaya gelen ilk büyük boyutlu ekipmanın nükleer güvenliğin bir parçası olmasının önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yürütülen faaliyetlerin güvenli ve emniyetli bir şekilde sürdürülmesi nükleer santralin işletmeye alınmasından önce başlar. Projenin ilk gününden itibaren nükleer güvenlik prensiplerine uyulması ve yapılan çalışmaların sürekli denetlenmesi, inşaat sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır. 60 yıllık işletme ömrü boyunca ki bu süre daha da uzayabilir, bu temel yaklaşım esas alınmaktadır. Akkuyu projesi, Rusya'da benzer bir tasarım ile inşa edilmiş ve şu anda işletilen bir nükleer santralin deneyimine dayanmaktadır. Bu tasarım, aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin bir arada olduğu ve her türlü dış etkenlere karşı geliştirilen güvenlik sistemlerinin yer aldığı bir tasarımdır."

Anahtar Kelimeler:
Akkuyu NGS
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