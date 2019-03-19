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Açılışta BIST 100 endeksi, 69,48 puan ve yüzde 0,07 artışla 104.664,14 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile tekstil, deri, en çok gerileyen

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 değer kazancıyla 104.664,14 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 69,48 puan ve yüzde 0,07 artışla 104.664,14 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile tekstil, deri, en çok gerileyen

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 değer kazancıyla 104.664,14 puandan başladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Mart 2019 Salı 10:45
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Açılışta BIST 100 endeksi, 69,48 puan ve yüzde 0,07 artışla 104.664,14 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile tekstil, deri, en çok gerileyen

Açılışta BIST 100 endeksi, 69,48 puan ve yüzde 0,07 artışla 104.664,14 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,31, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,44 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 13,65 ile finansal kiralama, faktoring oldu. 

Dün özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükseliş serisini üste 5'inci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,25 artışla 104.595 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine'nin düzenleyeceği tahvil ihalelerinin, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının önemli direnç bölgesi olduğunu ve Mayıs 2018'den bu yana seviyenin üzerinde kapanış yapılamadığını anımsatan analistler, endeksin 105.500 üzerinde kapanış gerçekleştirmesi durumunda alıcılı seyrin orta vadede devam ederek, 112.500 direncinin gündeme gelebileceğini kaydetti.

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Borsa İstanbul
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