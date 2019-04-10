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ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 63 dolardan 65 dolara yükseltti.

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, bu yıl için Brent petrolün varil fiyatı beklentisini 63 dolardan 65 dolara yükseltti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 11:00
ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini revize etti.

EIA'nın "Nisan 2019 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının 65 dolar olmasının öngörüldüğü belirtildi. EIA'nın mart ayı raporunda bu yıl Brent petrolün varil fiyatının 63 dolar olacağı tahmin edilmişti.

Öte yandan, Brent tipi ham petrolün gelecek yıla ilişkin varil fiyatı beklentisi ise değiştirilmeyerek 62 dolarda sabit bırakıldı.

Raporda, küresel piyasada yaşanan arz kesintileri, Venezuela'nın ham petrol üretimiyle ihracatının azalması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin üretim kısma kararının, yapılan fiyat revizyonunda etkili olduğu belirtildi.

Üretim beklentisi yukarı çekildi

Raporda, ABD'nin 2019 ve 2020'ye ilişkin ham petrol üretim tahminlerinin de yukarı çekildiği ifade edildi.

Ülkede günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12,4 milyon varil, gelecek yıl ise 13,1 milyon varil olacağının öngörüldüğü bildirildi.

EIA'nın mart ayı raporunda, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2019'da 12,3 milyon varil, 2020'de ise 13 milyon varil olacağının tahmin edildiği kaydedilmişti.

ABD'nin ham petrol üretimi geçen yıl kasımda günlük ortalama 11,7 milyon varile ulaşarak Rusya ve Suudi Arabistan'ı geride bırakmıştı.

Ülkenin ham petrol üretimi 23-29 Mart haftasında ise günlük ortalama 12,2 milyon varile tırmanarak yeni bir rekor kırmıştı.

Son Güncelleme: 10.04.2019 11:01
Anahtar Kelimeler:
ABD-Petrol
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