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'ABD'den bu yıl yeni yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz'

Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası Genel Başkanı Akat "Bu yıl yeni yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz. Türkiye'de yatırımları olan Amerikan firmaları yıl sonu itibarıyla yatırımlarını artıracak." dedi.

'ABD'den bu yıl yeni yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz'

Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası Genel Başkanı Akat "Bu yıl yeni yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz. Türkiye'de yatırımları olan Amerikan firmaları yıl sonu itibarıyla yatırımlarını artıracak." dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:44
'ABD'den bu yıl yeni yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz'

Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Amerikan Ticaret Odası (TABA-AmCham) Genel Başkanı Ali Osman Akat, bu yıl ABD'den yeni yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine inandığını ifade ederek, "Hatta bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Türkiye'de yatırımları olan Amerikan firmaları yıl sonu itibarıyla yatırımlarını artıracak." dedi.

Ali Osman Akat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın "ABD ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 75 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkması gerektiği" mesajını verdiğini söyledi.

Bu mesajın herhangi bir ticaret yaptırımı olmayacağını gösterdiğini belirten Akat, "Bizim görüşümüz, S-400 konusundaki psikolojik baskı Amerika tarafından devam etmektedir. ABD'nin bununla ilgili herhangi bir ticari yaptırım yapacağını beklememekteyiz. Fakat psikolojik baskı yapmaya devam ediyor." diye konuştu.

Psikolojik baskının ticareti etkileyeceğini düşünmediğini ifade eden Akat, "Her ne kadar daha önce vize ve rahip Andrew Brunson krizi yaşansa da ticaret emin ellerde devam etti. Bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

"Bu yıl yeni yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz"

TABA-AmCham Genel Başkanı Akat, iki ülke arasındaki ilişkilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizim hem NATO hem de stratejik ortaklığımız var. Ticari yatırımlar devam ederken CAATSA'nın (ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşılık Koyma Yasası) uygulanması söz konusu bile değildir. Şu an Amerika ile ticaret hacmimiz 20 milyar dolar. Trump, G20 Zirvesi'nde bu ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkması gerektiğini belirtti.

Bu yıl yeni yatırımcıların Türkiye'ye geleceğine inanıyoruz. Hatta bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Türkiye'de yatırımları olan Amerikan firmaları yıl sonu itibarıyla yatırımlarını artıracak. Ayrıca, Türk firmalarının da Amerika'ya satış ve imalat odaklı orada markalaşmalarına yardımcı oluyoruz.

Anahtar Kelimeler:
ABD
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