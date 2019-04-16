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AB-ABD ticaret anlaşması müzakereleri başlayacak

AB ülkeleri, ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına onay verdi.

AB-ABD ticaret anlaşması müzakereleri başlayacak

AB ülkeleri, ABD ile ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılmasına onay verdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 10:05
AB-ABD ticaret anlaşması müzakereleri başlayacak

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret anlaşması müzakerelerinin başlatılmasını onayladı.

AB Konseyi, ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapmak için AB Komisyonunun yetki talebine onay verildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, "AB üyesi ülkeler, ABD ile sınırlı bir ticaret anlaşması müzakeresine başlamak üzere AB Komisyonuna yeşil ışık yaktı." diye konuştu.

ABD ile müzakerelerin başlayacak olmasını olumlu karşıladığını belirten Malmström, ABD tarafı ile teknik görüşmelerin bir süredir devam ettiğini anımsattı.

Malmström, ticaret anlaşması görüşmelerinin sanayi ürünleriyle sınırlı olacağını, aynı zamanda ürünlerde teknik gereksinimlerin uyumunu sağlamaya yönelik uygunluk değerlendirmesi anlaşmasının da müzakere edileceğini söyledi.

Sanayi ürünlerinde gümrüklerin kalkmasının AB'nin ihracatını yüzde 8, ABD'ninkini ise yüzde 9 artırmasını beklediklerini ifade eden Malmström, "Bu anlaşmanın kazan-kazan olacağına inanıyoruz. Tarım ürünleri bu müzakerelerin bir parçası olmayacak. Ayrıca kamu alımları da görüşmelerin dışında tutulacak. Bu müzakereler TTIP değil." diye konuştu.

Malmström, Dünya Ticaret Örgütündeki (DTÖ) Boeing ve Airbus davası hakkında, "AB ve ABD arasında Boeing-Airbus davası 15-16 yıldır devam ediyor. Bu dava kapsamında DTÖ kurallarına uyumlu biçimde karşılık verilecek ürünleri içeren liste hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Süreç

ABD Başkanı Donald Trump ile AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında ticari gerginliği düşürmek için 2018 yılı temmuz ayında gerçekleştirilen görüşmeden, otomotiv sektörü dışındaki sanayi ürünlerine ilişkin gümrük vergileri ve tarife dışı kısıtlamaları sıfıra indirmeye yönelik birlikte çalışma kararı çıkmıştı.

Liderler, ticari uzlaşmazlıkların müzakere edilerek çözülmesi konusunda anlaşma sağlamış, karşılıklı ticareti kolaylaştırmak üzere diyalog yürütülmesinde mutabık kalmıştı.

AB Komisyonu, ocak ayında ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapılmasına ilişkin AB Konseyinden yetki talep etmişti.

AB üyesi 28 ülke adına ticaret anlaşması yapma yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor. AB Komisyonunun resmi müzakereler gerçekleştirmek için Birlik üyesi ülkelerden onay alması gerekiyor.

Anahtar Kelimeler:
AB-Ticaret
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