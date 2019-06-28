2019 Haziran ayı kira artış oranları nedir?

Gayrimenkul piyasası, her dönem güncelliğini koruyan ve ülkemizin en çok ilgi çeken sektörlerinden birisidir. Zira insanların her zaman yaşamak için bir eve ihtiyaçları olacaktır. Zorunlu ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacının karşılandığı bu sektörde son yıllarda teknolojinin de yoğun bir şekilde etkisi görülmektedir.

Teknolojinin yoğun olarak kullanıldığı yeni tip daireler ve bazı diğer etkenler dolayısıyla konut fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz bir hale geldi. Özellikle güncel ekonomik durum ve artan enflasyon oranları da bu artışın nedenleri arasında sayılabilir.

Özellikle büyükşehirlerde çalışan kesimin yüksek ev fiyatları ve artan faizlerle birlikte kredi oranlarında meydana gelen artış sonrasında konut satın alma davranışının daha da artış gösterdiği bilinmektedir. Hal böyle olunca pek çok insan kiralık dairelerde yaşamaya devam etmektedir.

Bu şartlar altında kiralık dairelerde yaşamlarını sürdüren insanların aklına gelen ilk sorulardan biri, 2019 yaz döneminde kira artış oranlarının ne olacağıdır.

Haziran ayında kira artış oranları ile ilgili bilgiler için ilk etapta TÜİK’in yayınlamış olduğu enflasyon oranlarından faydalanılsa da; detaylı bilgiyi tr.flatfy.com internet sitesinden aldık. Haberle ilgili detaylar için faydalandığımız Flatfy internet sitesi ile ilgili de bu noktada biraz bilgi verelim.

Aslına bakılırsa Flatfy bir arama motoru. Ancak bildiğimiz arama motorlarından oldukça farklı bir yapısı var. Flatfy üzerinden sadece emlak ilanları ile ilgili arama yapılabilmektedir. Bu özelliği ile Flatfy’a Türkiye’nin gayrimenkul alanında hizmet veren Google’ı diyebiliriz.

Emlak ilanı arayan kişilerin son zamanlarda ilk tercihi bu alanda düzenli yayın yapan internet siteleridir. Bu internet sitelerinin sayısı ise gün geçtikçe daha da çoğalmaktadır. İşte Flatfy, bu internet sitelerinin tamamına ilişkin emlak ilanlarını tek bir sayfa altında kullanıcılara gösteren bir ilan arama motorudur.

Bu özelliği ile oldukça pratik bir ilan araması yapma imkanı sağlayan Flatfy’ın şu an bizim de yazımızda faydalandığımız bir diğer özelliği ise site veri tabanında yer alan verileri analiz imkanı sunarak Türkiye’nin gerek satılık gerekse de kiralık konut fiyatlarına ilişkin analiz imkanı sunmasıdır.

Şimdi dilerseniz Türkiye’nin haziran ayı kira artışının ne demek olduğu ve kira artış oranları ile ilgili konumuza geçelim.

Kira artış oranı nasıl belirlenir?

Kira artış oranı ile ilgili detaylara geçmeden önce gerek kiracıların gerekse de ev sahiplerinin birçoğunun tam olarak ne anlama geldiğini merak ettikleri kira artış oranları ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Zira bu bilgilendirme, konunun anlaşılması adına oldukça faydalı olacaktır.

Adından da anlaşılacağı üzere kira artış oranı, bir kira sözleşmesinin yapıldığı vadenin sonunda yenilenmesi halinde yeni dönemin kirasının ne olacağı ile ilgili bir kavramdır. Gerek kiracıların gerekse de ev sahiplerinin kira sözleşmelerini yaparken en çok dikkat etmeleri gereken konuların başında gelmektedir. Zira çoğu durumda kira artış oranına ilişkin bilgi eksiklikleri ev sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlık doğmasına sebebiyet verebilmektedir.

Bu nedenle, ev kiralayacakların kira artış oranı ile ilgili dikkat etmeleri gereken birkaç önemli husus bulunmaktadır.

Kira artış oranı ile ilgili bilinmesi gerekenler

Kira artış oranı ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında belli hükümler yer almaktadır. Buradaki hükümlerin iyi bilinmesi hak kaybının önlenmesi bakımından hem kiracı hem de ev sahibi için oldukça önemlidir.

Kira artış oranı genellikle kiracı ile ev sahibinin karşılıklı anlaşmaları ile belirlenen bir orandır. Çoğu zaman enflasyon oranını aşmayacak şekilde belirlenen bu oran, bazı durumlarda daha fazla veya daha az olabilmektedir.

Kira artış oranı ile ilgili hukuki düzenleme, Borçlar Kanunu’nda yapılmıştır. Borçlar Kanunu’nda kira artış oranı ile ilgili düzenlemede kiralanan yerin mahiyeti esas alınmıştır.

Eğer kiralanan yer bir işyeri ise kanun hükmü gereği 2020 yılına kadar kira artış oranı konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu çerçevede, kira artış oranı ile ilgili sözleşme hükmünü belirleme, sözleşme serbestisi doğrultusunda tarafların inisiyatifine bırakılmıştır.

Ancak kiralanacak olan mülkiyet ev ise kira artış oranı ile ilgili kanunun belirlediği bir üst sınır bulunmaktadır. Bu çerçevede Borçlar Kanunu’nun ilgili hükmü gereği konut kiralarında kira artış oranı bir önceki yılın ÜFE oranının ortalamasından fazla olamayacaktır. Bununla birlikte döviz üzerinden yapılan kira sözleşmelerinde ise sözleşmenin yenilenme tarihinde yapılacak olan kira artış oranı ise 5 yıl boyunca sabit olmak zorundadır.

Kiracıların, kira sözleşmesi yaparken bu bilgileri dikkate alması ve sözleşmelerini bu doğrultuda yapmaları hak kayıplarını önlemek açısından oldukça önemlidir.

Haziran ayı kira artış oranı

Şimdi merakla beklenen sorunun cevabına Flatfy sitesi veri tabanından ve TÜİK verilerinden faydalanarak cevap vermeye çalışalım: “Haziran ayı kira artış oranı nedir?”

Geçtiğimiz ay, yani mayıs ayı için elde edilen verilere göz attığımızda tüketici fiyat endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre %0,95 oranında bir artış göstererek %19,91 olarak ortaya çıktı.

2019 mayıs ayında ise bir önceki aya nazaran ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) ise bir önceki aya göre %2,67 artış göstererek toplamda %28,71 oldu.

Elbette ki bu durumun kira fiyatları üzerindeki yansıması da bu artış oranları ile benzer düzeyde olacaktır. Kira artış oranlarının ÜFE yerine TÜFE’ye endeksli bir şekilde hesaplanmaya başlaması nedeniyle haziran ayında kira sözleşmesi yenileyecekler için yeni sözleşmede uygulanacak kira artış oranı genel olarak %19,91 olarak belirlenecektir. Bu oran geçtiğimiz ayın %19,39 olan oranının da üstüne çıkmıştır.

Açıklanan bu oranlar elbette ki pek çok kişi için oldukça yüksek gelmektedir. TÜFE oranları çerçevesinde yapılacak olan artışlarda kira fiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine nazaran neredeyse %20 daha fazla olmaktadır.

Elbette ki bu durum, halihazırda kiracısı olmayan ve kiracı aranan dairelerin kira fiyatlarının da gün geçtikçe yükselmesine sebebiyet vermektedir.

Örnek olarak; geçtiğimiz sene 1000 TL kira verilen bir daire için sözleşme yenileme döneminde %19,91 TÜFE oranında zam yapıldığı hesaba katılırsa yeni dönemde 1199,10 TL kira verilmesi gerekecektir.

Flatfy sitesinden alınan bilgiler de benzer çerçevededir. Geçtiğimiz yıl yaklaşık değeri 2000 TL olan İstanbul Çeliktepe kiralık daire fiyatının bu sene aynı dönemdeki kiralık fiyatı yaklaşık 2500 TL olarak görülmektedir. Aslına bakılırsa bu fiyat, beklenenin de oldukça üstünde gerçekleşen bir fiyattır. Zira, genel olarak ev değiştirecek olanların da bildiği üzere, kiracılar ile ev sahipleri enflasyon oranlarının yükselmesinden önce ortalama senelik %10 kira artış oranı üzerinden anlaşma yapmaktaydılar.

Genel bir araştırma imkanı sunması nedeniyle yeni nesil emlak arama motoru Flatfy internet sitesinden almış olduğumuz bilgileri TÜİK verileri ile karşılaştırdığımızda da benzer sonuçlara ulaşmış bulunuyoruz. Hal böyle olunca Flatfy’ın emlak fiyatları ile ilgili veri tabanının ne denli sağlam olduğunu anlamak da mümkün olmaktadır.

Türkiye’nin her yerinde her mahallesinde emlak ilanı arıyorsanız Flatfy’ı güvenle kullanabilirsiniz.