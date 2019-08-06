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1,2 milyar liralık destek ödemesi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün itibarıyla yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla çiftçiye 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

1,2 milyar liralık destek ödemesi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, bugün itibarıyla yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla çiftçiye 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 13:07
1,2 milyar liralık destek ödemesi başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi ile hububat, baklagil ve dane mısır desteği ödemelerinin bugün yapılacağını ifade etti.

Ödemeler saat 18.00 itibarıyla başlayacak

Söz konusu ödemeleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hasat Bayramı'nda açıkladığı gibi Kurban Bayramı öncesi gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemelerinin kalan yüzde 30'luk kısmıyla hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak toplam 227 bin çiftçimize 1 milyar 200 milyon lira ödeme yapılacak. Ödemeler bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacak. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun."

Anahtar Kelimeler:
TarımDestek
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